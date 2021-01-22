Сандро Шварц: Считаю, что Лесовой заслужил звание одного из лучших дриблеров чемпионата России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру флангового полузащитника своей команды Даниила Лесового в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

23-летний игрок присоединился к бело-голубым в сентябре прошлого года, подписав пятилетний контракт. С тех пор он провел в составе москвичей 13 матчей, забил четыре гола отдал три результативных передачи.

– Считаю абсолютно заслуженным мнение о том, что Лесовой является чуть ли не лучшим дриблером чемпионата России. Я тоже придерживаюсь такой позиции. Для него как молодого, но уже заинтересовавшего национальную сборную игрока особенно важно понимать свою место на поле – в какие зоны нужно врываться для того, чтобы производить дальнейшую обводку, – приводит слова Шварца «Чемпионат».

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В первом матче лиги после зимней паузы столичный клуб сыграет в гостях против «Ахмата».