Павел Худяков: Пока ни о каком снятии «Тамбова» с РПЛ речи не идет

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг появившуюся информацию о том, что команда может сняться с Российской Премьер-лиги.

– В «Тамбове» нестабильная ситуация, но ни о каком снятии с чемпионата России речи не идет, – приводит слова Худякова News.ru.

Ранее сообщалось, что долги клуба увеличились со 140 миллионов рублей до 160–170 миллионов. 5 декабря несколько основных игроков «Тамбова» бойкотировали выездной матч против «Спартака» (1:5) из-за долгов по контрактным выплатам.

Подопечные Сергея Первушина занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 19 турах.