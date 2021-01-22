Апелляцию «Барселоны» отклонили. Месси не сыграет против «Эльче»

Газета AS сообщает, что Комитет королевской испанской федерации футбола по проведению соревнований отклонил апелляцию «Барселоны» по поводу 2-матчевой дисквалификации Лионеля Месси.

В воскресенье 17 января аргентинец был удален в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» за то, что ударил по голове форварда басков Асьера Вильялибре.

В итоге Месси наказали дисквалификацией на два матча, но «Барселона» опротестовала решение Комитета по проведению соревнований и обратилась с просьбой сократить наказание до одной игры.

После того, как апелляция была отклонена, Лионелю придется пропустить выездной матч 20-го тура чемпионата против «Эльче» в воскресенье 24 января.

Вчера 21 января капитан «Барселоны» пропустил встречу 1/16 финала против «Корнельи». Каталонцы обыграли команду из третьего дивизиона со счетом 2:0 по итогам дополнительного времени.