Владимир Быстров: Кокорин – молодец. Не испугался, удачи ему

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился своим мнением по поводу перехода Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

«Будем в него верить, для Саши это вызов, – отметил Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ». – Он молодец, не испугался, удачи ему. Кокорину нужно будет показать, что в «Спартаке» на него зря не рассчитывали. В «Сочи» на него никто не давил, поэтому был результат».

В случае успешного прохождения медосмотра российский нападающий на следующей неделе подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года. Сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро.

За «Спартак» Кокорин сыграл 10 матчей, забив два мяча с пенальти и сделав две результативные передачи.