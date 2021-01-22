«Лестер» поборется с «Арсеналом» за Эдегора

У Мартина Эдегора появился еще вариант для продолжения карьеры. К борьбе за трансфер норвежского полузащитника включился «Лестер».

Как сообщает «Метарейтинг Украина», ссылаясь на информацию телеканала Sky Sports, «лисы» обратили внимание на игрока, как только стало понятно, что «Реал» готов отпустить хавбека в зимнее трансферное окно.

При этом «Лестер» не является фаворитом в борьбе за норвежца, поскольку у Эдегора также есть предложения от лондонского «Арсенала» и «Реала Сосьедада», за который Мартин уже играл на правах аренды в минувшем сезоне.

В прошлом году норвежец вернулся в «Реал» после трех лет выступлений на правах аренды за другие клубы. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник в сумме провел девять матчей за команду Зинедина Зидана, не отметившись результативными действиями.