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22 января 15:43
автор: Виктор Шарафудинов

Главный тренер «Реала» Зидан заразился коронавирусом

Завтра 23 января Королевскому клубу предстоит выездной матч против «Алавеса».

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте сообщил, что главный тренер команды Зинедин Зидан сдал положительный тест на COVID-19.

Никаких других подробностей о состоянии здоровья 48-летнего француза в заявлении пресс-службы «Реала» нет.

Завтра 23 января мадридский клуб встретится в гостях с «Алавесом». Встреча 20-го тура чемпионата Испании начнется в 23:00 по московскому времени.

«Реал» занимает второе место в примере, на семь очков отставая от «Атлетико», который сыграл на один матч меньше, чем команда Зидана.

источник: ФК «Реал»
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