Главный тренер «Реала» Зидан заразился коронавирусом

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте сообщил, что главный тренер команды Зинедин Зидан сдал положительный тест на COVID-19.
Никаких других подробностей о состоянии здоровья 48-летнего француза в заявлении пресс-службы «Реала» нет.
Завтра 23 января мадридский клуб встретится в гостях с «Алавесом». Встреча 20-го тура чемпионата Испании начнется в 23:00 по московскому времени.
«Реал» занимает второе место в примере, на семь очков отставая от «Атлетико», который сыграл на один матч меньше, чем команда Зидана.
источник: ФК «Реал»