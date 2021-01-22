Главный тренер «Реала» Зидан заразился коронавирусом

«И тут Василий Сталин говорит: «Я поклялся прахом матери, что ты будешь в моей команде…»

Легендарный Никита Симонян в рамках проекта "Легенды спорта" рассказал о том, как отказал Василию Сталину перейти в футбольный клуб ВВС.