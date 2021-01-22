Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. «Валенсия» на выезде сыграет с «Севильей»

В Мадриде состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.
30-кратному обладателю трофея «Барселоне» предстоит выездная встреча с выступающим в сегунде «Райо Вальекано», а «Валенсия», за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, сыграет в гостях против «Севильи».
Полный список пар выглядит следующим образом:
«Алькояно» – «Атлетик»
«Навалькарнеро» – «Гранада»
«Жирона» – «Вильярреал»
«Райо Вальекано» – «Барселона»
«Альмерия» – «Осасуна»
«Вальядолид» – «Леванте»
«Севилья» – «Валенсия»
«Бетис» – «Реал Сосьедад»
Матчи 1/8 финала Кубка короля пройдут 26, 27 и 28 января.
Напомним, что чемпион Испании мадридский «Реал» вылетел из турнира, уступив в 1/16 финала 20 января в гостях у «Алькояно» из сегунды B со счетом 1:2 по итогам дополнительного времени.