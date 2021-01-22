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22 января 17:37
автор: Виктор Шарафудинов

Ростислав Мурзагулов: Я говорил Газизову, что он долго не проработает в «Спартаке»

В декабре бывший руководитель «Уфы» покинул должность генерального менеджера красно-белых после пяти месяцев работы.

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал возвращение в клуб Шамиля Газизова, который присоединился к команде Рашида Рахимова на первом зимнем сборе в Турции.

«В день, когда я узнал, что Шамиль уйдет из «Спартака», мы созвонились, – рассказал Мурзагулов в интервью для Sport24.ru – Я сказал: «Шамиль, давай домой». Он подумал-подумал и решил вернуться. Сейчас даже его нештатный статус нас устраивает. Его мозги, слова, которые он говорит нашим футболистам, тренерскому штабу, менеджменту, свою роль сыграют и, конечно, мы будем работать лучше.

Я не считаю, что у него не получилось в «Спартаке». Но то, что его ждет в Москве, я прогнозировал, когда мы вдвоем сидели в моем кабинете, за месяц до его назначения в «Спартак». Шамиль сказал мне, что есть такое предложение. Я сразу набрал руководству республики и рассказал об этом. У нас так положено делать. А потом сказал ему: «Шамиль, ты же долго не проработаешь там». Он спросил: «Почему?» Я ответил: «Ты, может быть, лучше всех в стране разбираешься в футболе, но ты совсем не разбираешься в политике и интригах». Так что, думаю, что только в этом причина его ухода.

К сожалению, я оказался прав, потому что если Шамиль больше меня понимает в футболе, то я лучше его понимаю в политике. И в политике я поизвестней, чем он. Случилось так, как я предсказал. Я не хотел, чтобы так вышло, но ему, наверное, эти шишки тоже надо было набить, надо было попробовать себя на таком уровне. И он увидел, что и там способен на многое. Команда была на первом месте, когда он уходил».

После 19 туров «Уфа» занимает в РПЛ предпоследнее 15-е место, набрав 13 очков.

источник: Sport24.ru
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