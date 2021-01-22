ЦСКА объявил о переходе Бистровича в «Касымпашу»

Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе хорватского полузащитника Кристияна Бистровича в стамбульский клуб «Касымпаша».
Стороны заключили договор аренды до конца нынешнего сезона. При этом соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа трансфера футболиста.
В нынешнем сезоне 22-летний хорват сыграл за армейцев 20 матчей, забив три мяча. Всего в активе Бистровича 88 матчей, 6 голов и шесть результативных передач в составе ЦСКА.
«Касымпаша» после 19 туров занимает в чемпионате Турции 16-е место, набрав 22 очка.
источник: ПФК ЦСКА