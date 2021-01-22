Промес может выезжать за границу, несмотря на расследование

Несмотря на то, что форвард амстердамской команды по-прежнему является подозреваемым по уголовному делу, ему разрешено выезжать за границу.

Представитель прокуратуры Амстердама сообщил, что никаких условий для освобождения Промеса не выдвигалось. Игрок «Аякса» может покидать пределы страны в любое время. Поэтому он может спокойно выезжать за границу. Возможно, он мог бы сыграть за московский «Спартак», - сообщает портал Ajax Showtime

Отмечается, что если форвард не поедет в Россию, это станет хорошей новостью для «Аякса», который 18 февраля сыграет в Лиге Европы с французским «Лиллем».

Ранее СМИ сообщали, что московский «Спартак» заинтересован в возвращении голландского нападающего.

Добавим, в текущем сезоне 29-летний вингер провел 19 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.