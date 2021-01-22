Александр Точилин: Не думаю, что в «Фиорентине» у Кокорина будут проблемы в плане коммуникаций

Бывший наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

- Будем надеяться, что Кокорин адаптируется в новом клубе, быстро минует трудности, потому что у всех процесс освоения в новом коллективе происходит по-разному. Многое зависит от самого Александра: с какими желаниями он туда едет? В плане коммуникаций не думаю, что у Кокорина будут проблемы, - цитирует Точилина «РИА Новости».

Напомним, что в августе Кокорин заключил контракт с московским «Спартаком» до 30 июня 2023 года. В десяти матчах за красно-белых нападающий забил два мяча с пенальти и сделал две результативные передачи.