Сергей Овчинников: Причин увольнения никто не называл, потому что я и не спрашивал

Сергей Овчинников прокомментировал расставание с московским ЦСКА после шести лет работы в клубе.

«Узнал в кабинете генерального директора, – рассказал Овчинников в интервью для программы «Инсайдеры» телеканала «Матч ТВ». – Переговорил с Романом Юрьевичем Бабаевым, который мне сказал, что контракт не будет продлен. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день.

Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом. Какие были причины? Мне их никто не называл, потому что я и не спрашивал. Они могут смотреть по-другому на развитие клуба, его философию.

Это рабочий момент, который неприятный лично для меня. Но его надо пережить. Это обыкновенный момент в футболе».

Овчинников занимал должность старшего тренера ЦСКА с 7 марта 2014-го по 29 декабря прошлого года.