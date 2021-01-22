Словенский нападающий Шкофлек перешел из «Оренбурга» в «Торпедо»

Московское «Торпедо» на своем официальном сайте объявило о переходе словенского нападающего Жиги Шкофлека из ФК «Оренбург».

Соглашение с игроком рассчитано на 2,5 года. В «Торпедо» Шкофлек выбрал 18-й номер.

В «Оренбург» Жига перешел в августе 2019 года из словенского клуба «Рудар». Всего в составе оренбургского клуба он провел 28 встреч, забив шесть мячей и сделав две голевые передачи.

«Сегодня я подписал долгосрочный контракт с «Торпедо». Это клуб с великой историей, преданными болельщиками и большими планами. Сразу хочу сказать, что моя цель – помочь команде выйти в премьер-лигу уже в этом году и играть там долго», – заявил Шкофлек.