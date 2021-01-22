«Лестер» ведет переговоры с «Интером» об аренде Эриксена

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что «Лестер» ведет переговоры с «Интером» об аренде 28-летнего полузащитника Кристиана Эриксена.

При этом, по информации источника, заключению договора может помешать высокая зарплата датчанина, который по контракту с миланским клубом получает 300 тысяч евро в неделю.

В январе прошлого года «Интер» заплатил лондонскому «Тоттенхэму» 27 миллионов евро за трансфер Эриксена, однако датчанин оказался не нужен главному тренеру сине-черных Антонио Конте.