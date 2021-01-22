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22 января 21:27

Войцех Ковалевский: Максименко очередной сезон играет очень стабильно

22-летний вратарь выступает за основную команду с октября 2017 года.

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевский поделился мнением об игре голкипера красно-белых Александра Максименко.

- Максименко очередной сезон играет очень стабильно. Без больших прыжков, но развивается. Александр - будущее России, но конкуренция большая. Хорошо, что она есть на позицию вратаря сборной России. До этого долгие годы ее занимал легендарный Игорь Акинфеев, сейчас идет молодая волна российских вратарей, которые между собой будут делить место первого номера, - сказал Ковалевский в программе «Межсезонье» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, что в текущем сезоне Максименко провел 19 матчей в чемпионате России, пропустив 21 мяч и в пяти матчах сыграв «на ноль».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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