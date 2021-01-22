Юрген Клопп: Я даю рекомендации, но я не могу тратить деньги

Юрген Клопп прокомментировал сложную кадровую ситуацию в «Ливерпуле».

Из-за травм надолго выбыли основные центральные защитники Вирджил Ван Дейк и Джо Гомес, а также португальский нападающий Диогу Жота, однако во время работы зимнего трансферного окна руководство клуба не сделало ни одного приобретения.

«Не я принимаю решения о трансферах, – цитирует Клоппа сайт телеканала Sky Sports. – Возможно, кого-то удивят мои слова, но ситуация такая как есть, и я ничего не могу изменить. Можем ли мы усилить состав? Я даю рекомендации, но я не могу тратить деньги. Я не принимаю такие решения».

21 января «Ливерпуль» на своем поле проиграл «Бернли» со счетом 0:1. Безвыигрышная серия команды Клоппа длится пять матчей, а безголевая – четыре. Красные занимают четвертое место, на шесть очков отставая от лидера чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед».