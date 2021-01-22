Мбаппе хочет играть за «Реал» и «Ливерпуль»

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, низкая результативность форварда в последних матчах может быть связана с его будущим в «ПСЖ».

По информации издания, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в последнее время очень много думает о своем будущем, особенно о том, останется ли он или уедет из Парижа. Его мечта - играть за «Реал», но он знает, что испанский клуб, как и все ведущие европейские команды, очень сильно пострадали от пандемии и не могут себе этого позволить прямо сейчас. Финансовые трудности еще более актуальны для «Ливерпуля», где француз тоже хотел бы играть.

Отмечается, Мбаппе понимает, что продление его контракта с «ПСЖ», вероятно, лучший вариант для него на данный момент, хотя вся ситуация определенно давит на него.

Ранее сообщалось, что «Реал» разработал план для подписания нападающего «ПСЖ»: испанский гранд ради контракта с 22-летним форвардом готов выставить на трансфер Гарета Бэйла, Иско, Марсело, а также Луку Йовичу и Браима Диаса.

Отметим, действующий контракт с чемпионом Франции действует до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 180 миллионов евро.