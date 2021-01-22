Лэмпард игнорирует любые предположения о своем будущем в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что игнорирует любые слухи, связанные с его будущим в качестве тренера лондонского клуба и предположения о тех, кто связан с его возможной заменой.

- Я не слушаю их. Это везде, только если вы хотите пролистать социальные сети или что-то в этом роде, но я этого не делаю. Я не дурак, понимаю все сложности, которые связанны с управлением ведущим футбольным клубом, но я просто делаю свою работу, остальное для меня не имеет значения.

Меня не волнует давление, которое оказывается на меня, но очевидно, что выглядишь счастливее, когда побеждаешь. Я был явно более счастлив в октябре и ноябре, чем сейчас. Но мне просто нужно продолжать работать, - цитирует Лэмпарда BBC.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель и бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри могут заменить Лэмпарда в случае его отставки.