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23 января 00:27

Дубль Холанда не спас дортмундскую «Боруссию» от поражения в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха

Клуб из Дортмунда потерпел второе поражение подряд в бундеслиге.

Футболисты менхенгладбахской «Боруссии» обыграли дортмундскую «Боруссию» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии со счетом 4:2.

В составе менхенгладбахской команды голами отметились Нико Эльведи (11-я и 32-я минуты), Рами Бенсебаини (49) и Марку Тюрам (78), у дортмундского клуба дублем отличился Эрлинг Холанд (22, 28).

После этой встречи «Боруссия» (Менхенгладбах) набрала 31 очко и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» (Дортмунд) с 29 очками занимает пятое место.

источник: «Советский спорт»
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