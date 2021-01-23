Дубль Холанда не спас дортмундскую «Боруссию» от поражения в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха

Футболисты менхенгладбахской «Боруссии» обыграли дортмундскую «Боруссию» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии со счетом 4:2.
В составе менхенгладбахской команды голами отметились Нико Эльведи (11-я и 32-я минуты), Рами Бенсебаини (49) и Марку Тюрам (78), у дортмундского клуба дублем отличился Эрлинг Холанд (22, 28).
После этой встречи «Боруссия» (Менхенгладбах) набрала 31 очко и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» (Дортмунд) с 29 очками занимает пятое место.
источник: «Советский спорт»