Дубль Дзадза спас «Беневенто» от поражения в матче с «Торино»

Футболисты «Торино» сыграли вничью с «Беневенто» в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голами отметились Бенито Николас Виола (32-я минута, с пенальти) и Джанлука Лападула (50-я), у гостей дублем отличился Симоне Дзадза (51-я, 90+3-я).

После это игры «Торино» набрал 14 очков и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице серии А, «Беневенто» с 22 очками расположился на 11-м месте.