Юрий Семин: Как Кокорин воспользуется своим шансом в «Фиорентине», зависит только от него

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу перспектив нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

- Здесь на самом деле очень простая ситуация: Кокорин давно хотел поиграть в зарубежном клубе, и ему этот шанс предоставился. Как Кокорин воспользуется своим шансом, зависит от него самого.

«Фиорентина» же его берет? Берет. Будет он работать не покладая рук, работать с утра до вечера - продлит себе футбольную жизнь, найдет себе место в стартовом составе «Фиорентины», жизнь будет прекрасна. А если не будет работать, будет в запасе сидеть. Вот и все. Клуб его берет - значит, все остальное зависит только от него, - цитирует Семина Rusfootball.info.

Напомним, что в августе Кокорин заключил контракт с московским «Спартаком» до 30 июня 2023 года. В десяти матчах за красно-белых нападающий забил два мяча с пенальти и сделал две результативные передачи.