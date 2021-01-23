Мбаппе не уверен, что продлит контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что пока не уверен в том, что подпишет новый контракт с парижским клубом.

«Мы ведем переговоры. Если я подпишу новый контракт, это будет означать, что я надолго в «ПСЖ». Мне здесь всегда было очень хорошо. Да, мне скоро придется принять решение. Но пока я сильно задумался. Это не желание отнимать время, мне просто действительно нужно подумать. Я не хочу подписывать контракт, а через год говорить, что хочу уйти», - сказал футболист в эфире Telefoot.

Kylian Mbappé en dit plus sur son avenir, au micro de @telefoot_chaine 👀pic.twitter.com/LWqNGJZHhF — BeFoot (@_BeFoot) January 22, 2021

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года. В текущем сезоне 22-летний нападающий провел за клуб 22 матча, в которых забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.