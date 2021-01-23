Холанд - после поражения от менхенгладбахской «Боруссии»: Вы даже не представляете, как я зол

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не скрывал эмоций после поражения от «Боруссии» из Менхенгладбаха в 18-м туре чемпионата Германии (2:4).

«Я зол. Мы должны продолжать работать и тренироваться. Так проигрывать ужасно. Я так зол, что вы даже не представляете. Если бы мы не пропустили так много мячей со стандартных положений, мы бы выиграли сегодня», - цитирует норвежца NRK.

Напомним, встреча завершилась победой менхенгладбахского клуба со счетом 4:2, в составе которого отличились Нико Эльведи (дважды), Рами Бенсебаини и Маркус Тюрам. У дортмундцев дубль оформил Холанд.

После этой встречи «Боруссия» (Менхенгладбах) набрала 31 очко и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» (Дортмунд) с 29 очками занимает пятое место.