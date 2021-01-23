Марко Ройс: «Боруссия» постоянно совершает одни и те же ошибки

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха в 18-м туре чемпионата Германии (2:4).

«Если мы не изменим сложившуюся ситуацию, дальше будет только сложнее. Мы постоянно совершаем одни и те же ошибки. Все это дурно пахнет», - цитирует футболиста ZDF.

Напомним, встреча завершилась победой менхенгладбахского клуба со счетом 4:2, в составе которого отличились Нико Эльведи (дважды), Рами Бенсебаини и Маркус Тюрам. У дортмундцев дубль оформил Эрлинг Холанд.

После этой встречи «Боруссия» (Менхенгладбах) набрала 31 очко и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» (Дортмунд) с 29 очками занимает пятое место.