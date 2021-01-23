Гомес близок к переходу в «Севилью»

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес в ближайшее время должен перейти в «Севилью», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, футболист уже согласовал условия контракта с испанцами. Клубы находятся на финальной стадии переговоров.

Напомним, у Гомеса возник конфликт с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, из-за которого он перестал попадать в состав команды.

Аргентинец перешел в команду из Бергамо в 2014 году из харьковского «Металлиста». В текущем сезоне он провел 16 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Контракт 32-летнего аргентинца с «Аталантой» рассчитан до 2022 года.