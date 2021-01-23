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23 января 10:15
автор: Юрий Нечаев

Никола Влашич: Очень хочу в этом сезоне выиграть титул с ЦСКА

Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич верит, что армейцы смогут побороться с «Зенитом» за победу в чемпионате России.

«Мы сейчас вторые в чемпионате, до «Зенита» четыре очка. Считаю, что мы можем бороться. С «Зенитом» у нас еще будет домашняя игра. Все время нужно смотреть только вперед.

Очень хочу в этом сезоне выиграть титул с ЦСКА. Будь то чемпионат или Кубок России. Вот мои задачи до окончания нынешнего сезона», - цитирует хорвата Bobsoccer.

Напомним, после 19 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 37 очков и отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

На счету Влашича в текущем сезоне восемь голов и шесть результативных передач в 22 играх.

источник: Bobsoccer
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