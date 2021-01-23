Никола Влашич: Сейчас я не намерен никуда уходить из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал многочисленные слухи о своем уходе из московского клуба.

«Никогда не ставлю свои интересы выше общекомандных. В футбольном клубе самое важное - команда. Я, конечно, понимаю, что играю определенную роль, и определенная значимость у меня есть. Но у нас есть как минимум 10 полевых игроков и вратарь, каждый на своей позиции важен для команды.

Я в ЦСКА уже два с половиной года и все это время постоянно слышу о том, что якобы могу покинуть команду. А я все равно здесь. Сейчас я не намерен никуда уходить», - приводит слова футболиста Bobsoccer.

Напомним, Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» в августе 2018 года. Всего за армейцев 23-летний хорват провел 91 матч, забил 29 голов и сделал 20 результативных передач.