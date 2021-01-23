«Атлетико» поднимет зарплату Суаресу, если форвард достигнет отметки в 15 голов в Ла Лиге

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес близок к тому, чтобы отличиться своим 15-м голом в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

По информации Marca, в контракте 34-летнего уругвайца прописан пункт, согласно которому форварду увеличат зарплату, если он преодолеет отметку в 15 забитых мячей в рамках Ла Лиги.

Отмечается, игрок также получит дополнительные бонусы от мадридского клуба, если забьет 20 голов за сезон.

На данный момент, экс-игрок «Барселоны» отличился 11 голами. Вместе с Лионелем Месси он делит первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

После 17 проведенных матчей Атлетико занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка. Ближайший конкурент подопечных Диего Симеоне – «Реал» – отстает от них на семь очков. При этом «сливочные» имеют на один сыгранный матч больше.