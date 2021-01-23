«Валенсия» хочет подписать защитника «Аякса» Альвареса

Центральный защитник «Аякса» Эдсон Альварес входит в список интересов «Валенсии».

Как утверждает ESPN, руководство испанской команды работает над тем, чтобы усилить свою оборонительную линию в зимнее трансферное окно – покупка 23-летнего мексиканца является наиболее оптимальным вариантом, так как футболист способен сыграть и опорным полузащитником.

«Летучие мыши» надеются, что сперва они смогут взять игрока в аренду до конца сезона и лишь потом иметь право выкупить его контракт. Пока «Аякс» не дал согласия на переезд защитника в чемпионат Испании.

Альварес выступает за голландский клуб с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчей, в которых он не отличился результативными действиями. Его соглашение с амстердамцами рассчитано до конца июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.