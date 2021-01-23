Главный тренер сборной Норвегии: Эдегор переходит в новую команду в новой лиге

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен анонсировал скорый переход полузащитника «Реала» Мартина Эдегора в новый клуб.

«Эдегор присоединяется к новой лиге и команде, которая, несомненно, значительно усилилась в последнее время, одержала несколько хороших побед и поднялась в таблице. Но это команда, которая пока выступает ниже своих возможностей. Они находятся в стадии становления», - цитирует специалиста VG.

По сообщениям СМИ, 22-летний Эдегор близок к переходу в лондонский «Арсенал» на правах аренды.

Напомним, «Реал» приобрел Мартина в 2015 году. Мадридцы отдавали талантливого норвежца в аренду в «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад». За главную команду «королевского клуба» Эдегор провел 11 матчей (9 - в текущем сезоне), не отметившись в них результативными действиями.

Контракт норвежца с «Реалом» рассчитан до 2023 года.