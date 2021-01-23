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23 января 13:20

Экс-полузащитник «Ювентуса» Стураро перешел в «Верону» на правах аренды

Хавбек выступал за туринцев с 2014-го по 2018 год.

Пресс-служба «Вероны» сообщила о переходе в команду центрального полузащитника «Дженоа» Стефано Стураро.

Отмечается, что «мастифы» арендовали 27-летнего итальянца до конца текущего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста.

Стурато выступал за «Дженоа» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл семь матчей, забив один гол. Ранее он защищал цвета «Ювентуса» в период с 2014-го по 2018 год – в общей сложности на его счету 90 проведенных встреч за «бьянконери», в которых он отличился тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

В составе туринцев он стал четырехкратным чемпионом Италии.

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Публикация от Hellas Verona FC (@hellasveronafc)

источник: ФК «Верона»
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