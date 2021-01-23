«Спартак»: Интерес клуба к Малькюи? Это не более, чем слух

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов опроверг появившуюся информацию о том, что московский клуб хочет приобрести правого защитника «Наполи» Кевину Малькюи.

Ранее стало известно, что руководство неаполитанцев готова расстаться с 29-летним французом в зимнее трансферное окно. В числе претендентов на футболиста значится другой представитель Серии А – «Беневенто».

– Интерес «Спартака» к Малькюи – это слух, – цитируют Фетисова «РИА Новости».

Малькюи перешел в «Наполи» в августе 2018 года из «Лилля» за 12 миллионов евро. За итальянскую команду он провел 35 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.