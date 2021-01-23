«Барселона» готова продать Дембеле, если форвард не продлит контракт с клубом

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с продажей флангового нападающего команды Усмана Дембеле.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб готов оформить трансфер 23-летнего француза в другой клуб в случае, если вингер откажется продлевать контракт с «сине-гранатовыми».

По информации источника, игроком интересуются «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».

Напомним, Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 130 миллионов евро. В нынешнем сезоне он отыграл 19 матчей, забил шесть голов и отдал три ассиста. Его контракт истекает летом 2022-го.