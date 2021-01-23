Сульшер настаивает на приобретении Кулибали

По информации Marca, в трансфере 29-летнего сенегальца заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер. Норвежский специалист считает игрока неаполитанцев идеальным усилением оборонительной линии своей команды.

Сделка может состояться либо этой зимой, либо летом. Что касается итальянского клуба, то против ухода ведущего игрока выступает наставник «партенопейцев» Дженнаро Гаттузо.

Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года. В общей сложности он отыграл 267 матчей, забил десять голов и отдал пять ассистов. Его контракт действует до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 60 миллионов евро.