Сульшер настаивает на приобретении Кулибали

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Англии 2-й тайм, 53' Саутгемптон 1 Арсенал 0 1.5 4.1 7.1
Испания - Примера 1-й тайм, 24' Уэска 0 Вильярреал 0 4.5 2.95 2
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 ХК Сочи 0 Локомотив 0 5.7 5.1 1.47
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Динамо М 0 Динамо Р 0 1.33 6.1 7.3
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Витязь 0 Барыс 0 2.55 4.1 2.37
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 ЦСКА 0 Йокерит 0 1.64 4.7 4.4
Италия - Серия А 17:00 Рома 0 Специя 0 1.46 5.1 6.4
Германия - Бундеслига 17:30 Фрайбург 0 Штутгарт 0 2.9 3.7 2.37
Германия - Бундеслига 17:30 Майнц 0 РБ Лейпциг 0
Германия - Бундеслига 17:30 Аугсбург 0 Унион 0 3.5 3.4 2.2
Германия - Бундеслига 17:30 Байер 0 Вольфсбург 0 1.95 3.7 3.9
Германия - Бундеслига 17:30 Арминия 0 Айнтрахт Ф 0 4.3 3.8 1.85
Кубок Англии 18:00 Барнсли 0 Норвич Сити 0 2.65 3.4 2.6
Кубок Англии 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 Блэкпул 0 1.5 4.4 6.3
Англия - Чемпионшип 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 0 Дерби Каунти 0
Кубок Англии 18:00 Шеффилд Юнайтед 0 Плимут Аргайл 0 1.44 4.9 6.5
Кубок Англии 18:00 Вест Хэм Юнайтед 0 Донкастер Роверс 0 1.33 5.4 8.7
Кубок Англии 18:00 Миллуолл 0 Бристоль Сити 0 2 3.4 3.9
Кубок Англии 18:00 Суонси Сити 0 Ноттингем Форест 0 2.2 3.3 3.4
Испания - Примера 18:15 Севилья 0 Кадис 0 1.46 4.2 8.8
23 января 14:50

Сульшер настаивает на приобретении Кулибали

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали все еще может перебраться «Манчестер Юнайтед».

По информации Marca, в трансфере 29-летнего сенегальца заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер. Норвежский специалист считает игрока неаполитанцев идеальным усилением оборонительной линии своей команды.

Сделка может состояться либо этой зимой, либо летом. Что касается итальянского клуба, то против ухода ведущего игрока выступает наставник «партенопейцев» Дженнаро Гаттузо.

Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года. В общей сложности он отыграл 267 матчей, забил десять голов и отдал пять ассистов. Его контракт действует до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 60 миллионов евро.

источник: Marca
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пока Овечкин наказан, забивает Радулов. Российский нападающий обеспечил ударный старт "Далласа"Радулов, Гурьянов и Худобин помогли "Далласу" разгромить "Нэшвилл""Металлург" лишил рижское "Динамо" шансов на плей-оффВергара предстала полностью обнаженнойУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелестиФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
Валуев уверен в победе Макгрегора, если Порье не «заползет» за экватор
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на главный бой UFC 257, в котором в ночь с 23 на 24 января сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Конор легче Порье на полкило, но получит на 4 «лимона» больше. Главное о супербое UFC 257
«Плеймейкер» собрал интересные факты накануне боя Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.
«Даже убийство списывают лет через 15…» Червиченко – о словах Шамханова про договорной матч 1998 года «Спартак» – «Торпедо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» высказывание экс-спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова о том, что в 1998 и 1999 годах «Спартак» сыграл с «Торпедо» два договорняка.
Брат-2 остается. Как Березуцкие окружили Гончаренко в штабе ЦСКА
Алексей Березуцкий, вопреки слухам, не покинул армейский клуб, а, наоборот, стал тренером красно-синих.
От «Был великой надеждой» до «Сдуется через 3-4 матча». Реакция на переход Кокорина в «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал интересные мнения о трансфере спартаковца Александра Кокорина в «Фиорентину».
Пять грехов Конора Макгрегора по прозвищу Дурная Слава
В преддверии реванша с Дастином Порье ирландский супербоец Конор Макгрегор очередной раз угодил в историю. «Плеймейкер» вспомнил пятерку его проделок.
Порье – Макгрегор – 2:1 по реваншам. Но у Конора есть одно преимущество
«Плеймейкер» изучил карьеры Дастина Порье и Конора Макгрегора, которые в ближайший уик-энд встретятся в бою-реванше в рамках турнира UFC 257, и обнаружил лишь три случая, когда эти бойцы встречались с одним и тем же соперником повторно. Статистика оказалась любопытной.
Варламов приручил «дьяволов», Василевский выиграл в овертайме. День русского вратаря в НХЛ
«Айлендерс» и «Тампа-Бэй» с российскими голкиперами сломили сопротивление «Нью-Джерси»» (4:1) и «Коламбуса» (3:2ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
За кем следить, где смотреть. Календарь и трансляции спортивных событий 22 января 2021 года
«Племейкер» предлагает вашему вниманию расписание матчей и соревнований, запланированных на 22 января 2021 года. С прогнозами на самые интересные из них.
«И тут Василий Сталин говорит: «Я поклялся прахом матери, что ты будешь в моей команде…»
Легендарный Никита Симонян в рамках проекта "Легенды спорта" рассказал о том, как отказал Василию Сталину перейти в футбольный клуб ВВС.

Футбол. «Ювентус» взял Суперкубок, «Реал» слился, «Манчестер Юнайтед» лидирует.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика