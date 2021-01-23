Сократис близок к подписанию контракта с «Лацио»

Бывший центральный защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос находится в шаге от того, чтобы стать игроком «Лацио».

По информации La Gazzetta dello Sport, римский клуб подпишет с 32-летним греком контракт до 30 июня 2022 года. Таким образом, футболист присоединится к составу «орлов» в статусе свободного агента.

Также в услугах защитника заинтересованы «Бетис», «Дженоа» и «Фенербахче».

Напомним, что три дня назад лондонская команда сообщила о разрыве контракта с игроком сборной Греции по обоюдному согласию сторон.

Сократис выступал за «Арсенал» с июле 2018 года. В составе «канониров» он провел 69 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста. Ранее он защищал цвета «Милана», дортмундской «Боруссии», «Вердера» и АЕКа.