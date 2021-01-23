Защитник «Норчепинга» Дагерстол перешел в «Химки»

Центральный защитник «Норчепинга» Филип Дагерстол стал игроком «Химок», сообщает пресс-служба подмосковной команды.
Согласно данным портала Transfermarkt, 23-летний швед присоединился к российскому клубу на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2023 года.
Дагерстол является воспитанником академии «Норчепинга». В составе взрослой команды он провел 156 матчей, забил семь голов и отдал десять ассистов. Вместе с клубом защитник в 2015 году стал чемпионом Швеции.
За национальную команду защитник отыграл две встречи.
⚡️ Шведский защитник Филип Дагерстол подписал контракт с «Химками» и в ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборах в Турции. https://t.co/MaRDCfDXrr pic.twitter.com/DzQhaiPJSB— ФК Химки (@fc_khimki) January 23, 2021
источник: ФК «Химки»