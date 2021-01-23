Джеко исключен из состава «Ромы» и был лишен капитанской повязки

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает о конфликте между главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой и нападающим «волков» Эдином Джеко.

По информации источника, данная ситуация произошла после матча Кубка Италии против «Специи» (2:4). 34-летний босниец был недоволен тем, что наставник предоставил ему лишь 30 минут игрового времени. По этой причине португальский специалист принял решение исключить форвард из состава перед игрой 19-го тура Серии А с той же «Специей».

Отмечается, что руководство римлян готово отпустить Джеко в АПЛ, где им интересуется «Вест Хэм».

Джеко выступает за «Рому» с июля 2016 года. В общей сложности он принял участие в 242 матчах, забил 114 голов и отдал 52 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.