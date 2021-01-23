«Майнц» одержал волевую победу над «Лейпцигом», «Айнтрахт» в гостях разгромил «Арминию»

Футболисты «Майнца» на своей домашней арене обыграли «Лейпциг» со счетом 3:2. В составе победителей дублем отметился защитник Мусса Ниахате, отличившийся на 24-й и 35-й минутах игры. Еще один гол хозяев на счету Леонардо Баррейро (50). У «быков» результативными ударами отметились Тайлер Адамс (15) и Марсель Хальстенберг (30).

В параллельной встрече «Айнтрахт» одержал разгромную победу над «Арминией» (5:1). Отметим, что третий гол после возвращения в состав франкфуртской команды забил арендованный у «Реала» нападающий Лука Йович.

На данный момент «Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. «Айнтрахт» с 30 очками идет шестым. «Арминия» (17 очков) и «Майнц» (10 очков) располагаются на 15-й и 17-й строчках соответственно.

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