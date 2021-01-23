«Вест Хэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон» вышли в 1/8 финала Кубка Англии

Лондонский «Вест Хэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон» пробились в 1/8 финала Кубка Англии, выиграв домашние матчи против команды из лиги 1.
В 1/16 «Вест Хэм» дома разгромил «Донкастер» 4:0. Параллельные встречи «Шеффилд Юнайтед» – «Плимут» и «Брайтон» – «Блэкпул» завершились с одинаковыми результатами 2:1.
В игре «Вест Хэм» – «Донкастер» в составе лондонского клуба отличились Пабло Форнальс, украинец Андрей Ярмоленко и Оладпао Афолаян. Защитник гостей Эндрю Батлер стал автором автогола.
«Шеффилд Юнайтед» победу принесли голы Криса Башама и Билли Шарпа. У «Плимута» отличился Панутче Перейра.
«Брайтон» вывели в 1/8 финала точные удары Ива Биссума и Стивана Альсате. Единственный гол «Блэкпула» забил Гари Мэдайн.