ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига 1-я четверть Миттельдойчер 2 Людвигсбург 5 8.7 1.07
Италия - Серия А перерыв Милан 0 Аталанта 1 8.9 4.8 1.37
Германия - Бундеслига 1-я четверть Гисен 46-е 4 Ольденбург 3 2.75 1.45
Италия - Серия А перерыв Удинезе 0 Интер М 0 5.8 2.95 1.9
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 24' Герта 0 Вердер 1 4.5 3.5 1.9
Испания - Примера 1-й тайм, 28' Реал Сосьедад 0 Бетис 0 1.9 3.2 4.5
Кубок Англии 1-й тайм, 28' Челтнем Таун 0 Манчестер Сити 0 13 7.7 1.18
Италия - Серия А не начался Реджана 0 Доломити Энергия 0
Италия - Серия А 22:00 Виртус Болонья 0 Брешия 0
23 января 20:14
автор: Виктор Шарафудинов

Хет-трик Эн-Несери помог «Севилье» разгромить «Кадис»

Победитель Лиги Европы занимает третье место в испанской примере.

В 20-м туре чемпионата Испании «Севилья» на своем поле разгромила «Кадис» с результатом 3:0.

Все три мяча на 35-й, 39-й и 62-й минутах забил нападающий хозяев Юссеф Эн-Несери.

Этот хет-трик помог марокканцу выйти на первое место в списке бомбардиров примеры нынешнего сезона. Эн-Несери всего забил 12 мячей. У его ближайших преследователей Луиса Суареса («Атлетико») и Линеля Месси («Барселона») – по 11 голов.

«Севилья» занимает третье место, набрав 36 очков в 19 встречах.

«Кадис» идет девятым, имея 24 очка после 20 игр.

30 января «Севилья» сыграет в гостях с «Эйбаром». «Кадис» 31 января примет «Атлетико».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Артемий Панарин установил рекорд "Нью-Йорк Рейнджерс"Toyota Land Cruiser для Индийского рынкаРоссийские гандболисты проиграли Египту на чемпионате мираФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсетиУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелести«Путин выгнал его из России». Итальянцы обсуждают Кокорина
Хабиб над схваткой. Какой рекорд должен побить бой Порье – Макгрегор
До начала главного события 2021 года в UFC остаются считанные часы. Самое время еще раз оценить расклад в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора в Абу-Даби.
Валуев уверен в победе Макгрегора, если Порье не «заползет» за экватор
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на главный бой UFC 257, в котором в ночь с 23 на 24 января сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Конор легче Порье на полкило, но получит на 4 «лимона» больше. Главное о супербое UFC 257
«Плеймейкер» собрал интересные факты накануне боя Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.
«Даже убийство списывают лет через 15…» Червиченко – о словах Шамханова про договорной матч 1998 года «Спартак» – «Торпедо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» высказывание экс-спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова о том, что в 1998 и 1999 годах «Спартак» сыграл с «Торпедо» два договорняка.
Брат-2 остается. Как Березуцкие окружили Гончаренко в штабе ЦСКА
Алексей Березуцкий, вопреки слухам, не покинул армейский клуб, а, наоборот, стал тренером красно-синих.
От «Был великой надеждой» до «Сдуется через 3-4 матча». Реакция на переход Кокорина в «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал интересные мнения о трансфере спартаковца Александра Кокорина в «Фиорентину».
Пять грехов Конора Макгрегора по прозвищу Дурная Слава
В преддверии реванша с Дастином Порье ирландский супербоец Конор Макгрегор очередной раз угодил в историю. «Плеймейкер» вспомнил пятерку его проделок.
Порье – Макгрегор – 2:1 по реваншам. Но у Конора есть одно преимущество
«Плеймейкер» изучил карьеры Дастина Порье и Конора Макгрегора, которые в ближайший уик-энд встретятся в бою-реванше в рамках турнира UFC 257, и обнаружил лишь три случая, когда эти бойцы встречались с одним и тем же соперником повторно. Статистика оказалась любопытной.
Варламов приручил «дьяволов», Василевский выиграл в овертайме. День русского вратаря в НХЛ
«Айлендерс» и «Тампа-Бэй» с российскими голкиперами сломили сопротивление «Нью-Джерси»» (4:1) и «Коламбуса» (3:2ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
За кем следить, где смотреть. Календарь и трансляции спортивных событий 22 января 2021 года
«Племейкер» предлагает вашему вниманию расписание матчей и соревнований, запланированных на 22 января 2021 года. С прогнозами на самые интересные из них.

Футбол. «Ювентус» взял Суперкубок, «Реал» слился, «Манчестер Юнайтед» лидирует.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика