Хет-трик Эн-Несери помог «Севилье» разгромить «Кадис»

В 20-м туре чемпионата Испании «Севилья» на своем поле разгромила «Кадис» с результатом 3:0.
Все три мяча на 35-й, 39-й и 62-й минутах забил нападающий хозяев Юссеф Эн-Несери.
Этот хет-трик помог марокканцу выйти на первое место в списке бомбардиров примеры нынешнего сезона. Эн-Несери всего забил 12 мячей. У его ближайших преследователей Луиса Суареса («Атлетико») и Линеля Месси («Барселона») – по 11 голов.
«Севилья» занимает третье место, набрав 36 очков в 19 встречах.
«Кадис» идет девятым, имея 24 очка после 20 игр.