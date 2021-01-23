«Локомотив» одержал крупную победу над «Велесом» из Малаги

В первом контрольном матче зимнего межсезонья московский «Локомотив» со счетом 4:1 разгромил клуб из Малаги «Велес», выступающий в четвертом испанском дивизионе терсере.
В составе команды Марко Николича на 16-й, 49-й, 76-й и 89-й минутах авторами голов стали Владислав Игнатьев, Виталий Лисакович, Михаил Агеев и Рифат Жемалетдинов (с пенальти).
Единственный гол «Велеса» на 71-й забил Пабло Родригес.
Следующий спарринг «Локомотив» проведет 27 января против шведского «Эстерсунда».
Напомним, что железнодорожники ушли на зимний перерыв, занимая восьмое место. В 19 турах команда Николича набрала 28 очков.