«Ницца» прервала 5-матчевую безвыигрышную серию, в гостях победив «Ланс»

В 21-м туре чемпионата Франции «Ланс» на своем поле проиграл «Ницце» со счетом 0:1.
Автором единственного гола на 49-й минуте стал алжирский защитник Юсеф Аталь после передачи датского нападающего Каспера Дольберга.
«Ланс» занимает седьмое место, имея 31 очко после 21 игры.
«Ницца» поднялась на 13-ю строчку таблицы, набрав 26 очков в 20 матчах. Ранее команда не могла выиграть пять туров кряду, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения.
30 января «Ланс» сыграет на выезде с «Монпелье». «Ницца» 31 января примет «Сент-Этьен».