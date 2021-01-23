Источник: ЦСКА и «Ницца» договорились об аренде Данило

Le10sport.com сообщает, что «Ницца» и московский ЦСКА согласовали договор аренды бразильского футболиста Данило.

Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона, а затем у армейцев будет право выкупить трансфер 24-летнего опорного полузащитника. Заплатить за аренду и переход придется около 10 миллионов евро.

За такую же сумму в 10 млн евро «Ницца» в 2018 году приобрела Данило у португальской «Браги». В нынешнем сезоне бразилец сыграл пять матчей за французский клуб, не отметившись результативными действиями.