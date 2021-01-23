«Аталанта» без Миранчука разгромила на выезде «Милан», но красно-черные сохранили лидерство

В 19-м туре чемпионата Италии «Милан» на своем поле проиграл «Аталанте» с результатом 0:3.

На 26-й минуте аргентинский защитник Кристиан Ромеро забил головой после розыгрыша углового и подачи голландского хавбека Робина Госенса.

На 53-й Йосип Иличич реализовал пенальти, который сам же и заработал. Против словенского нападающего нарушил правила ивуарийский полузащитник хозяев Франк Кессье.

На 77-й колумбийский форвард Дуван Сапата сделал перевес «Аталанты» крупным, переправив мяч в сетку ворот Джанлуиджи Доннаруммы после передачи Ромеро.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук был включен в запас, но на поле «Сан-Сиро» так и не вышел.