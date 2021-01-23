ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига 4-я четверть Гисен 46-е 82 Ольденбург 97
Кубок Англии 2-й тайм, 90+2' Челтнем Таун 1 Манчестер Сити 2
Италия - Серия А 3-я четверть Реджана 39 Доломити Энергия 33
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Коламбус Блю Джекетс 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 2.15 4.1 2.75
23 января 21:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Аталанта» без Миранчука разгромила на выезде «Милан», но красно-черные сохранили лидерство

Российский полузащитник был включен в запас, но так и не вышел на поле.

В 19-м туре чемпионата Италии «Милан» на своем поле проиграл «Аталанте» с результатом 0:3.

На 26-й минуте аргентинский защитник Кристиан Ромеро забил головой после розыгрыша углового и подачи голландского хавбека Робина Госенса.

На 53-й Йосип Иличич реализовал пенальти, который сам же и заработал. Против словенского нападающего нарушил правила ивуарийский полузащитник хозяев Франк Кессье.

На 77-й колумбийский форвард Дуван Сапата сделал перевес «Аталанты» крупным, переправив мяч в сетку ворот Джанлуиджи Доннаруммы после передачи Ромеро.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук был включен в запас, но на поле «Сан-Сиро» так и не вышел.

«Милан» сохранил лидерство в серии А, поскольку в параллельной встрече «Интер» сыграл вничью 0:0 в гостях у «Удинезе».

Команда Стефано Пиоли набрала 43 очка в 19 турах. У «Интера» – 41.

«Аталанта», набрав 36 очков, поднялась на четвертую строчку таблицы.

30 января «Милан» сыграет в гостях с «Болоньей». «Аталанта» 31 января примет «Лацио».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Спортдиректор “Тамбова” опроверг слухи о возможном снятии команды с РПЛЦСКА выиграл у "Амура" и вышел в плей-оффЗагитова и Медведева назначены капитанами на командном турнире в МосквеВергара предстала полностью обнаженнойУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелестиУкраинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фото
«Панарин вместо политики мог бы больше думать о родной школе». Интервью с тренером суперзвезды НХЛ
Детский тренер российского лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Юрий Тряскин – об игре, поступках и характере воспитанника подольского «Витязя».
Хабиб над схваткой. Какой рекорд должен побить бой Порье – Макгрегор
До начала главного события 2021 года в UFC остаются считанные часы. Самое время еще раз оценить расклад в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора в Абу-Даби.
Валуев уверен в победе Макгрегора, если Порье не «заползет» за экватор
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на главный бой UFC 257, в котором в ночь с 23 на 24 января сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Конор легче Порье на полкило, но получит на 4 «лимона» больше. Главное о супербое UFC 257
«Плеймейкер» собрал интересные факты накануне боя Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.
«Даже убийство списывают лет через 15…» Червиченко – о словах Шамханова про договорной матч 1998 года «Спартак» – «Торпедо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» высказывание экс-спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова о том, что в 1998 и 1999 годах «Спартак» сыграл с «Торпедо» два договорняка.
Брат-2 остается. Как Березуцкие окружили Гончаренко в штабе ЦСКА
Алексей Березуцкий, вопреки слухам, не покинул армейский клуб, а, наоборот, стал тренером красно-синих.
От «Был великой надеждой» до «Сдуется через 3-4 матча». Реакция на переход Кокорина в «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал интересные мнения о трансфере спартаковца Александра Кокорина в «Фиорентину».
Пять грехов Конора Макгрегора по прозвищу Дурная Слава
В преддверии реванша с Дастином Порье ирландский супербоец Конор Макгрегор очередной раз угодил в историю. «Плеймейкер» вспомнил пятерку его проделок.
Порье – Макгрегор – 2:1 по реваншам. Но у Конора есть одно преимущество
«Плеймейкер» изучил карьеры Дастина Порье и Конора Макгрегора, которые в ближайший уик-энд встретятся в бою-реванше в рамках турнира UFC 257, и обнаружил лишь три случая, когда эти бойцы встречались с одним и тем же соперником повторно. Статистика оказалась любопытной.
Варламов приручил «дьяволов», Василевский выиграл в овертайме. День русского вратаря в НХЛ
«Айлендерс» и «Тампа-Бэй» с российскими голкиперами сломили сопротивление «Нью-Джерси»» (4:1) и «Коламбуса» (3:2ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Футбол. «Ювентус» взял Суперкубок, «Реал» слился, «Манчестер Юнайтед» лидирует.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика