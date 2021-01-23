«Интер» сыграл вничью с «Удинезе», упустив возможность догнать «Милан»

В 19-м туре чемпионата Италии «Удинезе» и миланский «Интер» сыграли вничью 0:0.

Этот результат помешал сине-черным возглавить турнирную таблицу. «Интер» остался на втором месте, набрав 41 очко. У лидера серии А «Милана», который в параллельной встрече уступил дома 0:3 «Аталанте», осталось 43 очка по итогам тура.

«Удинезе» занимает находится на 13-м месте, имея 18 очков. Команда Луки Готти не может выиграть уже девять матчей кряду, пять раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

30 января «Интер» примет «Беневенто». 31 января состоится матч «Специя» – «Удинезе».