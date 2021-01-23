«Бетис» в гостях сыграл вничью с «Реалом Сосьедадом», отыгравшись с 0:2

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» с результатом 2:2.

В начале второго тайма хозяева добились перевеса в два мяча. На 48-й минуте счет открыл шведский нападающий Александер Исак, а на 57-й после его передачи автором забитого мяча стал Микель Оярсабаль.

Гости из Севильи отыгрались в концовке. На 85-й минуте после навеса вышедшего на замену 39-летнего полузащитника Хоакина точный удар головой нанес Серхио Каналес.

На второй минуте компенсированного времени (90+2) Хоакин спас «Бетис» от поражения, точно пробив левой из центра штрафной. Автором голевой передачи стал Кристиан Тельо.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 31 очко.