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23 января 22:34
автор: Виктор Шарафудинов

«Бетис» в гостях сыграл вничью с «Реалом Сосьедадом», отыгравшись с 0:2

Спасителем севильского клуба стал 39-летний Хоакин.

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» с результатом 2:2.

В начале второго тайма хозяева добились перевеса в два мяча. На 48-й минуте счет открыл шведский нападающий Александер Исак, а на 57-й после его передачи автором забитого мяча стал Микель Оярсабаль.

Гости из Севильи отыгрались в концовке. На 85-й минуте после навеса вышедшего на замену 39-летнего полузащитника Хоакина точный удар головой нанес Серхио Каналес.

На второй минуте компенсированного времени (90+2) Хоакин спас «Бетис» от поражения, точно пробив левой из центра штрафной. Автором голевой передачи стал Кристиан Тельо.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 31 очко.

«Бетис» находится на восьмой строчке таблицы, имея 27 очков.

30 января «Реал Сосьедад» встретится на выезде с «Вильярреялом». 1 февраля «Бетис» примет «Осасуну».

источник: «Советский спорт»
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