«Вердер» в гостях разгромил «Герту»

В 18-м туре чемпионата Германии берлинская «Герта» на своем поле проиграла бременскому «Вердеру» с результатом 1:4.

В составе гостей авторами забитых мячей стали Дэви Зельке (10-я минута с пенальти), Омер Топрак (29-я), Леонардо Биттенкурт (57-я) и Джошуа Сарджент (77-я).

Единственный гол столичной команды в конце первого тайма (45+2) забил Джон Кордоба. При этом на 21-й минуте при счете 0:1 бразильский форвард «Герты» Матеус Кунья не реализовал пенальти. Его удар парировал чешский голкипер бременцев Иржи Павленка.

«Вердер» поднялся на 12-е место, набрав 21 очко.

«Герта» находится на 14-й строчке таблицы, оставшись с 17 очками. Безвыигрышная серия берлинского клуба длится четыре тура (ничья и три поражения).