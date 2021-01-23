«Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, с трудом обыграв «Челтнем» из четвертого дивизиона

В 1/16 финала Кубка Англии «Челтнем» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» с результатом 1:3.

Хозяева, выступающие в четвертом английском дивизионе лиге 2, открыли счет на 59-й минуте. Автором гола стал Алфи Мэй.

Отыгрался «Манчестер Сити» на 81-й минуте, когда точный удар нанес Филип Фоден. На 84-й после передачи Фернандиньо отличился Габриэл Жезус, а на исходе компенсированного времени второго тайма (90+4) третий гол «горожан» забил Ферран Торрес.

В 1/8 финала «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Суонси». Валлийский клуб сегодня дома разгромил «Ноттингем Форест» со счетом 5:1.

Встречи следующего раунда Кубка Англии пройдут с 8 по 11 февраля.