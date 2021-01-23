Бывший нападающий «Милана»: Кокорину придётся столкнуться с давлением в «Фиорентине»

«Сумма трансфера 4 млн евро? Для нынешней «Фиорентины» это однозначно серьёзные цифры. Очевидно, Кокорин - очень талантливый форвард с огромным потенциалом, хотя ему в этом году уже исполнится 30 лет.

Но мы можем только догадываться, как Кокорин распорядится предоставленным шансом с учётом, так скажем, его жизненных перемещений. При этом очень сложно будет сходу себя показать, потому что Кокорин давно не показывал свою лучшую игру. Думаю, мгновенно выйти на уровень форвардов, выступающих в Серии А, Александру будет невозможно.

Флоренция – футбольный город, так как со стороны жителей есть крайне пристальное внимание к «Фиорентине». Кокорину придётся столкнуться с давлением — с учётом не очень успешных результатов команды. Плюс его ждёт адаптация к новому менталитету, новой культуре, новому футболу», — отметил Кутузов в интервью Metaratings.by.