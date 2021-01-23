«Витесс» обыграл «Гронинген» и догнал «Аякс» в борьбе за лидерство в голландском чемпионате

В 18-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» на своем поле обыграл «Гронинген» с результатом 1:0.
Автором единственного гола на 36-й минуте стал полузащитник арнемского клуба Ришедли Базур.
«Витесс» набрал 41 очко в 18 матчах, одержав четыре победы подряд, и догнал лидера эредивизи «Аякс». Амстердамский клуб, сыграв на одну встречу меньше, опережает преследователя по дополнительным показателям.
«Гронинген», оставшись с 31 очком, занимает шестое место.
26 января «Гронинген» примет «Ден Хааг». 27 января «Витесс» сыграет в гостях с «Венло».